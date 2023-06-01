Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası Edirne'de başladı

TÜRK'ün ata sporu yağlı güreşin başkenti Edirne'de, bu yıl Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası, törenle başladı. Toplam 8 üniversiteden 62 güreşçinin katıldığı etkinlikte pehlivanlar 6 boyda dereceye girmek için çayıra çıktı.

TÜRK'ün ata sporu yağlı güreşin başkenti Edirne'de, bu yıl Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası, törenle başladı. Toplam 8 üniversiteden 62 güreşçinin katıldığı etkinlikte pehlivanlar 6 boyda dereceye girmek için çayıra çıktı.

Trakya Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye'de üniversite sporları alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de düzenlendi.

Konuşmaların ardından mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Gösterilerin ardından Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde güreşecek 62 güreşçi dualı çayıra çıktı. Güreşçiler, Kırkpınar'ın efsane cazgırı Şükrü Kayabaş'ın da aralarında bulunduğu cazgırlarca dualı çayıra salınıp güreşmeye başladı. Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivan saat 17.00'da yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle belli olacak.