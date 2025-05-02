Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Başladı

Tekvando Ümitler Milli Takım Teknik Sorumlusu Suat Hastürk, "Bu şampiyonada dereceye giren sporcular Bulgaristan'da yapılacak olan Başkanlık Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Burada yapacağımız seçmelerle milli takım kadromuzu oluşturup, bu 2 büyük turnuvada en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası düzenlendi. 75 ilden 640 kulübe bağlı bin 800 sporcunun katıldığı şampiyonada derece yapan sporcular, Bulgaristan'da yapılacak Başkanlık Kupası'na katılmaya hak kazanarak Ümitler Milli Takımı temsil edecek. Şampiyona hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Sorumlusu Suat Hastürk, "Bu organizasyonda kendi sıkletinde ilk 4'e giren sporcular madalya alacaklar. Sonrasında ise bu ilk 4 ve ilk 8 arasından bir seçme daha yapacağız. Milli takım için 2 ayrı kadro oluşturmayı planlıyoruz. Birinci takım, Türkiye şampiyonlarından oluşacak. İkinci takım ise ilk 8'e giren sporcular arasından belirlenecek" diye konuştu.

'ÜMİTLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'DA ÜLKEMİZDE YAPILABİLİR'

Sporcuların performansından son derece memnun olduklarını dile getiren Suat Hastürk, "Samsun'da düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'na yaklaşık bin 800 sporcumuz katıldı. Bu şampiyona sonucunda, sıkletlerinde birinci olan sporcularımız ve yapılacak seçmelerde başarılı olan isimler, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Başkanlık Kupası'na katılmaya hak kazanacaklar. Bu organizasyon bizim için çok önemli çünkü bu yıl hem Ümitler Dünya Şampiyonası hem de Avrupa Şampiyonası var. Burada yapacağımız seçmelerle milli takım kadromuzu oluşturup, bu 2 büyük turnuvada en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz. Ayrıca Ümitler Dünya Şampiyonası'nın ülkemizde yapılmasıyla ilgili bir beklenti ve öngörü var. Bu konuda karar, 9 Mayıs'ta netlik kazanacak. Eğer Dünya Tekvando Federasyonu tarafından uygun görülürse, Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleştirilecek" dedi.

BERKE ERBULUT: ÜLKEME ALTIN MADALYALAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM

Şampiyonada boy gösteren Tekvando sporcusu Berke Erbulut, "Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıldır Tekvando ile ilgileniyorum. 2023 yılında Estonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bunun yanı sıra, bugüne kadar birçok uluslararası organizasyonda çeşitli dereceler kazandım. Şu anki hedefim, Kosova'da yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Uzun vadede ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılarak, ülkeme altın madalya kazandırmak ve milletimizi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.