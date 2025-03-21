İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi

Türkiye Ümit Milli Takımı Kosova'yı 2-1 Mağlup Etti

Türkiye Ümit Milli Takımı Kosova'yı 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ümit Milli Takımı, hazırlık karşılaşmasında Kosova'yı 2-1 yenerek galip geldi. İlk gol Türkiye'den İzzet Çelik'ten gelirken, Kosova Frokaj ile eşitliği sağladı. Maçın sonucunu belirleyen ikinci gol ise Semih Kılıçsoy'un penaltısı ile geldi.

Türkiye Ümit Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında Gain Park Stadyumu'nda karşılaştığı Kosava'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Berkay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerinde topla buluşan İzzet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Frokaj'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

65. dakikada Selmonaj'ın ceza sahası içerisinde elle müdahalesi sonucu Türkiye'nin kazandığı penaltıda Semih Kılıçsoy topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Mazlum Doğan Bodur

Türkiye: Jankat Yımaz, Ali Turap Bülbül (Emir Ortakaya dk. 87), Yiğit Efe Demir (Baran Moğultay dk.87), Yasin Özcan (Ayberk Karapo dk. 87), Berkay Yılmaz (Furkan Demir dk. 87), İzzet Çelik (Ege Bilsel dk. 71), Yunus Emre Konak (İsak Vural dk. 58), Başar Önal (Eyüp Aydın dk. 46), Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Demircan dk. 46), Semih Kılıçsoy, Poyraz Efe Yıldırım (Emir Bars dk. 87)

Yedekler: Deniz Dilmen, Emre Bilgin, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Gökhan Gönül

Kosova : Seji, Sahitaj, Shala, (Selmonaj dk. 63), Zeqiraj, Vokrri (Ahmeti dk. 90), Muqaj (Suplja dk. 63), Maloku (Ademi dk. 71), Xhylani (Krasniqi dk. 46), Frokaj (Imeri dk. 46), Gashhijani (Jashari dk. 46), Bitiqi (Gashi dk. 63)

Yedekler: Avdija

Teknik Direktör: Afrim Toverlani

Goller: İzzet Çelik (dk. 10), Semih Kılıçsoy (dk. 65 pen.) (Türkiye), Frokaj (dk. 33) (Kosova)

Sarı Kartlar: Yunus Emre Konak (Türkiye), Shala, Frokaj (Kosova) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title