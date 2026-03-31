Haberler

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular, toplamda 262 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı turnuvada, Türk sporcular 74 altın, 70 gümüş ve 118 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde, büyük erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Türk sporcular, 8 sıklette 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. 74 kiloda Ferhat Can Kavurat altın, 54 kiloda Kaan Yelaldı gümüş, aynı sıklette Alihan Kuru, 68 kiloda Berkay Erer, 74 kiloda Ömer Furkan Körpe bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Caminin tuvaletinde gören polisi aradı! Hem de kadınlar bölümünde
Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihi hakkında konuştu! Değişikliklerin sebebi buymuş
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti