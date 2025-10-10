Türkiye U21, Litvanya'yı 2-0'la Geçti
2027 UEFA Avrupa U21 Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Sakarya'da oynanan karşılaşmada Litvanya U21'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic
TÜRKİYE U21: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Dk.59 Emre Demir), Eyüp Aydın (Dk.80 Yunus Emre Konak), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Dk.70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Dk.79 Emirhan Demircan)
LİTVANYA U21: Julius Virvilas, Motiejus Sapola, Domas Slendzoka, Nojus Vytis Audinis, Tautvydas Burdzilauskas (Dk.46 Martynas Setkus), Dairus Stankevicius, Lukas Michelbrink (Dk.82 Domantas Sluta), Denis Zevzikovas, Maksim Andrejev (Dk.46 Patrik Matyzonok (Dk.56 Ernestas Gudelevicius), Faustas Steponavicius, Romualdas Jansonas (Dk.82 Adrian Lickunas)
GOLLER: Dk.26 Başar Önal, Dk.85 Emirhan İlkhan (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Eyüp Aydın ( Türkiye ), Ernestas Gudelevicius, Dairus Stankevicius, Domas Slendzoka ( Litvanya )
2027 UEFA Avrupa U21 Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında Sakarya'da, Litvanya U21'i konuk eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Başar Önal ve Emirhan İlkhan'ın golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
6'ncı dakikada Cihan son çizgide topu içeri çevirdi. Defanstan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
26'ncı dakikada sağ kanata topla buluşan Ayberk'in ortasında top defanstan sekerek uzak köşeye yöneldi. Uzak direkteki Başar Önal, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
66'ncı dakikada ceza sahası önünde önünde topla buluşan Eyüp'ün şutunu Litvanya kalecisi Virvilas kontrol etti.
85'inci dakikada Emre Demir'in sağ köşeden kullandığı kornerde ön direkte kafalardan seken topu Emirhan İlkhan tamamladı: 2-0.
Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Maç, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.