Türkiye U21, Hırvatistan ile Berabere Kaldı

Türkiye U21, Hırvatistan ile Berabere Kaldı
Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 eşitlikle sona erdi.

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Bulat Saryev, Sergey Vasyutin, Yuriy Tikhonyuk

TÜRKİYE U21: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Dk. 85 Furkan Demir), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Dk. 64 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk. 64 Barış Kalaycı), Emre Demir (Dk. 77 Cihan Çanak), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Poyraz Yıldırım), Semih Kılıçsoy

HIRVATİSTAN U21: Paslevic, Hrgovic, Prpic, Vuskovic, Barisic, Vrbancic, Zivkovic, Soticek (Dk. 80 Brajkovic), Zvonarek (Dk. 74 Mikolcic), Jagusic (Dk. 84 Krivak), Grgic (Dk. 71 Topic)

GOL: Dk. 62 Hamza Güreler, (Türkiye U21) - Dk. 65 Soticek ( Hırvatistan )

SARI KART: Hamza Güreler, Eyüp Aydın, Semih Kılıçsoy (Türkiye U21) - Grigic, ( Hırvatistan U21)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk mücadelesinde Trabzon'da konuk ettiği Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

62'inci dakikada Ayberk'in ceza sahası içine yaptığı ortada Jagusic topu kaleci Pavlesevic'e indirmek isterken, Hamza Güreler araya girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0.

65'inci dakikada Zvonarek'in ortasında topa yükselen Soticek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
