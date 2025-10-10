Türkiye U19 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Tarihi Başarı Elde Etti

33 ülkenin katılımı ile 1-10 Ekim 2025 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen U19 Avrupa Boks Şampiyonası'na 10 kadın ve 10 erkek sporcuyla katılan Türkiye şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

U19 Milli takımında Yoncagül Yılmaz (70 kg), Ayşenur Karaoğlan (80 kg), Havvanur Kethüda (+80 kg) Altın, Doğukan Demirceylan (+90 kg) Gümüş, Mehmet Enes Şanlı (65 kg) ve Yağmur Teke (65 kg) Bronz madalya kazandılar.

BAŞKAN SUAT HEKİMOĞLU: TÜRK BOKSUNUN GELECEĞİ EMİN ELLERDE

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonada elde edilen başarıdan dolayı milli sporcularımızı tebrik etti. Hekimoğlu, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren altyapıya yatırım yapmayı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamayı en önemli önceliğimiz olarak belirledik. U19 Milli takımımızın Çekya'da elde elde ettiği bu büyük başarı, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Bizim için asıl hedef, bu genç sporcuları uzun vadede dünya şampiyonluklarına ve olimpiyat kürsülerine taşımaktır. Gençlerimiz, ilerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Türk boksunun geleceği emin ellerdedir"