Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Müsabakaları öncesi Ankara'da kampa girdi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın ev sahipliğinde, 3-7 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Eleme Müsabakaları'nda mücadele edecek olan 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, hazırlıklarına Ankara'da başladı. Karadağ, Romanya ve Kosova ile aynı grupta yer alan U18 Erkek Milli Takımı, eleme grubunda oynayacağı müsabakaları birinci sırada tamamlaması halinde, U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Milli Takım, Ankara'da gerçekleştireceği kamp süresince teknik ve taktik çalışmalarının yanı sıra fiziksel hazırlıklarını da sürdürecek.

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kamp kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Orhan Yağız Yavuz, Utku Görkem Pehlevan, İbrahim Aslan Çiftçi, Sait Atakan Özen, Okan Özkaya, Bayram Mert Güler, Altan Aras, Alperen Barış Aktaş, Alaattin Eren Çimen, Furkan Emre Kurt, Melih Görkem Mangırcı, Ahmet Tuğalp Uludağ, Altar Yücel, Yağız Barkan." - ANKARA