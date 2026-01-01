Haberler

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, 3-7 Ocak 2026 tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası Eleme Müsabakaları öncesinde Ankara'da kampa girdi. Takım, eleme grubunda yer aldığı Karadağ, Romanya ve Kosova ile sürdüreceği hazırlıklarıyla finallere katılmayı hedefliyor.

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Müsabakaları öncesi Ankara'da kampa girdi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın ev sahipliğinde, 3-7 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Eleme Müsabakaları'nda mücadele edecek olan 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, hazırlıklarına Ankara'da başladı. Karadağ, Romanya ve Kosova ile aynı grupta yer alan U18 Erkek Milli Takımı, eleme grubunda oynayacağı müsabakaları birinci sırada tamamlaması halinde, U18 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. Milli Takım, Ankara'da gerçekleştireceği kamp süresince teknik ve taktik çalışmalarının yanı sıra fiziksel hazırlıklarını da sürdürecek.

Türkiye U18 Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kamp kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Orhan Yağız Yavuz, Utku Görkem Pehlevan, İbrahim Aslan Çiftçi, Sait Atakan Özen, Okan Özkaya, Bayram Mert Güler, Altan Aras, Alperen Barış Aktaş, Alaattin Eren Çimen, Furkan Emre Kurt, Melih Görkem Mangırcı, Ahmet Tuğalp Uludağ, Altar Yücel, Yağız Barkan." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Van'da mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor