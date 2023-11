Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni tanıttı

TÜRKİYE Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, tamamlanmasına az bir süre kalan 'Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ne ilişkin, "Öyle bir alan yaratıyoruz ki, burası tenisin üssü olacak. Buradaki yetenekli çocuklarımız ulusal ve uluslararası turnuva oynayarak dünyaya hazırlık yapacak ve turlardan dönen çocukların yaşayabilecekleri bir merkez olacak" dedi.

TTF tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin 1 ay sonra tamamlanması planlanıyor. Açılış için gün sayan ve 26 Ekim'de Cumhuriyet Kupası T-400 Master Tenis Turnuvası'na da ev sahipliği yapacak olan tesisle ilgili TTF Başkanı Cengiz Durmuş, basın toplantısı düzenledi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLMEK İÇİN YARIŞIYORUZ"

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel Türkiye'nin her ilinde her ilçesinde turnuvalar yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Federasyon olarak spor anlamında, tenis anlamında üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yaparak, dünyanın en iyisi olabilmek için yarışıyoruz. Dünya ile yarışırken, kendi ülkemizde bu yarışa eşlik edebilecek, bu yarışta söz sahibi olabilecek en önemli unsur sporcudur. Tenisin tabana yayılmasıyla birlikte şu anda Türkiye'nin her noktasında her mahallesinde tenis oynanabilir hale geldi. Bu yaklaşımla yıllarca bu hedeflerde olmaya çalışan bir yapıyla aslında bir ilki başardık" dedi.

"3 BİN 500 KİŞİLİK MERKEZ KORTU OLAN BİR TESİS"

Bugün tenisin kaderinin değiştiği gün olduğunu belirten Durmuş, "Ankaramızın en merkezi yerinde şu anda uluslararası standartlara sahip, hem toprak hem sert kortları olan 3 bin 500 kişilik merkez kortu olan tesise sahibiz. Bu tesisler dünyanın en büyük turnuvalarını yapabilir. Aynı hafta içerisinde 2 farklı zeminde 2 farklı turnuvayı gerçekleştirebileceğimiz büyüklükte. Akıllı kortlar diye bildiğimiz alanlar yarattık. Türkiye'nin yetenekli çocuklarının 'nerede antrenman yapacağım' 'acaba hocam bulabilir miyim', 'kalacak, antrenman yapabilecek düzenli bir tenis yaşamım olabilir mi' sorularının sorulamayacağı bir tesise sahibiz. Burası Türkiye'nin en büyük merkezi. Öyle bir alan yaratıyoruz ki, burası tenisin üssü olacak. Buradaki yetenekli çocuklarımız ulusal ve uluslararası turnuva oynayarak dünyaya hazırlık yapacak ve turlardan dönen çocukların yaşayabilecekleri bir merkez olacak. Tesisimizde, Grand Slam'lerde ve olimpiyatlarda söz sahibi olacak çocukların yetişeceği bir ortam olacak" diye konuştu. Açıklamalarının ardında Durmuş, basın mensuplarına inşa süreci devam eden tesisi gezdirdi.