Haberler

Türkiye Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya

Türkiye Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Münih'teki 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kavurat altın, Enes Kaplan ise bronz madalya kazandı. Merve, finalde Bulgar rakibini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Enes ise kariyerinin ilk Avrupa madalyasını elde etti.

ALMANYA'NIN Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı'nda Merve Dinçel Kavurat altın, Enes Kaplan ise bronz madalya kazandı.

Münih'teki BMW Park'ta devam eden şampiyonada sabah seansında tatamiye çıkan Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda mücadele etti. Organizasyonun bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalyan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi. Kavurat finalde, Bulgar Karabebela'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

ENES KAPLAN BRONZ MADALYADA KALDI

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Enes Kaplan ise kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti. Avrupa şampiyonasının ikinci gününde sabah seansında elemelerde Arnavut Tedi Likometi'yi, son 16 turunda ise Slovenya'lı Domen Molj'u, çeyrek finalde Romanya'da Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Bronz madalya kazanan Enes, büyükler kategorisindeki ilk Avrupa madalyası oldu.

BAHRİ TANRIKULU: MERVE İLE GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Gerçekten Merve'yle gurur duyuyoruz. Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Biliyorsunuz geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu unvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Bir kez değil tam 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oluyor. Tüm rakiplerinin dikkati onun üzerindeydi ama o azimle çalıştı ve tekrar Avrupa şampiyonu oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Toplam da 3'üncü altın madalyamız oldu. Almanya'da 3'üncü kez İstiklal Marşımız okunacak. Bunun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz" dedi.

MERVE DİNÇEL KAVURAT: EKSİK KALAN TEK MADALYA OLİMPİYAT

Avrupa şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik kalan tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşegül Korkmaz:

Madalya kazandık. İyi. Ama olimpiyat hedefleri hep öyle kalıyor işte.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamercan Şentürk:

merve harika bir sporcu, atatürk'ün cumhuriyet idealiyle yetiştirilen çağdaş bireyler için böyle başarılar çok doğal.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdnan Sezen:

Hayvanlar için dövüş sporları yapıldığını biliyor musunuz? Tekvandoda insanlar birbirini döverken hayvan haklarına kimse ses çıkarmıyor ama sonra köpek dövülürse hepsi bağırıyor! Çifte standart işte bu ülkede. Neyse ki madalya kazandık ama bu da değişmez insanların ikiyüzlülüğünü açıkçası sinir bozucu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Pentagon açıkladı: Orta Doğu savaşının maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Savaşın asıl kaybedeni ABD hazinesi: İran faturası her gün kabarıyor!
Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!