Para tekvandocu Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Münih'te düzenlenen 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Mahmut Bozteke 63 kg'da altın madalya alırken, Gamze Özcan da 57 kg'da Avrupa'da 6. altınını kazandı.

ALMANYA'NIN Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.

MAHMUT BOZTEKE ALTIN MADALYA KAZANDI

K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyonu Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı. İsrailli rakibini Adnan Milad karşısında ilk devreyi 32-26 kazandı. İkinci devreyi 28-13 ile gecen Mahmut, maçı ise 2-0 kazanarak altın madalya kazandı.

Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5'inci altın madalyasını elde etti. Mahmut'un ayrıca Avrupa'da 2 gümüş, 1 bronz madalyası da bulunuyor.

GAMZE ÖZCAN'DAN ALTIN MADALYA

K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, Avrupa'da 6'ncı kez altın madalya kazandı. Yarı finalde bir başka Türk sporcu Tuana Çelik'i yenen Gamze Özcan, finalde ise Fransa'dan Caverzan Sophie'y 2-0 yenerek şampiyon oldu.

MERYEM ÇAVDAR GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

52 kiloda mücadele eden milli sporcu Meryem Betül Çavdar, Gürcü Ana Aparidze'ye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. K44 kadınlar 52 kiloda milli sporcu, seribaşı olarak yarı finalden başladığı şampiyonada Gürcü Mariam Niniashvili'yi yenerek finale yükseldi. Çavdar finalde, Gürcü Ana Aparidze'ye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

TUANA ÇELİK'TEN BRONZ MADALYA

Milli para sporcu Tuana Çelik, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Tuana, K44 kadınlar 57 kiloda çeyrek finalde İrlanda'dan Keira Forsythe'yi yendi. Yarı finalde bir diğer milli sporcu Gamze Özcan'a yenilen Tuana Çelik, şampiyonayı bronz alarak kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHacı Ömer Göksoy:

Tuana'ya üzüldüm açıkçası ?? Teknik olarak ne kadar harika olsa da bu spor dalında yaralanma riski çok yüksek değil mi ?? Para-atlet arkadaşlar zaten engelli durumda iken neden böyle riski yüksek sporlara yönlendiriliyorlar! Keşke daha güvenli branşlara yatırım yapılsa ?? Yine de tebrik ederim hepsini ??

Haber YorumlarıMerve Kaya:

Harika başarı elbette ama biliyor musunuz ne rahatsız ediyor beni! Dört erkek sporcudan neredeyse ikisinin erkek olması değil mi! Ülkede kaç tane kız sporcu var da hep aynı yüzleri görüyoruz şampiyonalarda! Eşitlik diye bir şey yok maalesef, kızlar da özel beden eğitim merkezlerine yazılırsa altın kazanır elbette!

Haber YorumlarıAbdulsemet Kurt:

Vay canına! Mahmut Bozteke 5'inci altını kazanıyor ama ben merak ediyorum kim arkasında durup bu başarıları organize ediyor! Yani tabii ki sporcular başarılı ama perde arkasında neleri görmüyor halk acaba!

