Türkiye Tekvando Federasyonu mali genel kurulunda ana statü önergesi reddedildi

Türkiye Tekvando Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, gündem okunarak kabul edildi. Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı olağan mali genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurulda, 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

Ana statü değişikliğiyle ilgili verilen önerge ise delegelerin oylarıyla kabul edilmedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 2024 yılının ekim ayından bu yana Türk tekvandosu için çalıştıklarını belirtti.

Federasyonun kurumsal yapısını güçlendirdiklerini dile getiren Tanrıkulu, "İlk başta hakem komitelerimizi, teknik kurullarımızı oluşturduk. Tüm milli takım teknik kurullarında değişikliğe gittik. Bu camianın gerçek sahibi antrenörlerimize görevler vermeye çalıştık. Milli takımlarımızda şu an 13 teknik direktörümüz görev alıyor. Hepsi, kendi kategorilerinde sporcuların başarısı için teknik sorumlularla beraber gece gündüz çalışıyor. Son 2 yıldaki başarılarımızın en büyük sebebi bu." diye konuştu.

Belirlenen milli takım seçme kriterlerinin önceden camiayla paylaşıldığına işaret eden Tanrıkulu, "şeffaflık" vurgusu yaptı.

Bahri Tanrıkulu, iki yıllık dönemde 963 uluslararası madalya kazanıldığının altını çizerek, "Bu başarının asıl sahipleri camia, sporcular, antrenörler. Biz, bunlarla gurur duyuyoruz. Madalyaların 395'i dünya, Avrupa şampiyonaları, Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları gibi büyük organizasyonlar. Şişirme madalyalar değil. En önemli organizasyon, Dünya Şampiyonası. 1973 yılından beri hep Güney Kore'nin şampiyon olduğu turnuvada 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile takım halinde dünya şampiyonu olduk. Daha ne olsun." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, Dünya Poomsae Şampiyonası'nın 2028 yılında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlattı.

Tesis müjdesi

Ankara'da spor kompleksinin yapımı için arsa tahsisinin gerçekleştirildiğini açıklayan Bahri Tanrıkulu, "Şimdi en büyük beklentimiz, bakanlığımızın desteğiyle bu projenin hayata geçirilmesi. Türk tekvandosunun kalbi burada atacak. İnşallah, 2028'e kadar bu tesisi camiamıza kazandırmak en büyük hayalim." dedi.

Tanrıkulu, sportif hedeflere yönelik ise "Öncelikli hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz de Avustralya'daki 2032 Olimpiyatları'nda altın madalya alacak sporcularımızı şimdiden hazırlamak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA