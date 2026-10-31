Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 5 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 5 karşılaşmayla başladı. Cedi Osman Basketbol 76-73, OGM Ormanspor 92-90, Mersinspor 100-65 ve Yalova Haremspor 77-73 kazandı; MKE Ankaragücü ise Gaziantep Basketbol'a 62-71 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Cedi Osman Basketbol-Keçiören Belediyesi Bağlum: 76-73
OGM Ormanspor-Darüşşafaka: 92-90
Mersinspor-TED Ankara Kolejliler: 100-65
Yalova Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 77-73
MKE Ankaragücü- Gaziantep Basketbol: 62-71
Kaynak: AA