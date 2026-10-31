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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 5 maçla başladı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası 5 karşılaşmayla başladı. Cedi Osman Basketbol 76-73, OGM Ormanspor 92-90, Mersinspor 100-65 ve Yalova Haremspor 77-73 kazandı; MKE Ankaragücü ise Gaziantep Basketbol'a 62-71 yenildi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Cedi Osman Basketbol-Keçiören Belediyesi Bağlum: 76-73

OGM Ormanspor-Darüşşafaka: 92-90

Mersinspor-TED Ankara Kolejliler: 100-65

Yalova Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 77-73

MKE Ankaragücü- Gaziantep Basketbol: 62-71

Kaynak: AA
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