TBL 2026-2027 Kura Çekimi Yapıldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine TBF Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Argüden ve Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Türkiye Basketbol Ligi Yönetmeni Miray Çelik, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yılmaz Argüden, geride kalan sezon boyunca büyük bir heyecana ve güçlü bir rekabete tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Bu vesileyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi ile Pizzabulls Bordo Bandırma'yı kutluyor, bu sezon Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Keçiören Belediyesi Bağlum, Büyükçekmece Basketbol ve Mersin Spor'a hoş geldiniz diyorum. Lige katkı sağlayan tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, oyuncuların deneyim kazanmasına sunduğu katkı ve basketbolun ülkemizin farklı şehirlerine yayılması bakımından önemli bir konuma sahiptir. Kulüplerimizin ortaya koyduğu emek ve düzenli organizasyon yapısı, ligimizin sürekliliğini ve gelişimini desteklemektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz fikstür kura çekimiyle birlikte 2026-2027 sezonunun heyecanını yaşamaya başlıyoruz. Yeni sezonun sahadaki rekabetin fair play anlayışıyla birleştiği, tribünlerde basketbol coşkusunun büyüdüğü ve tüm kulüplerimizin hedefleri doğrultusunda başarılı bir mücadele ortaya koyduğu bir sezon olmasını diliyorum. Bu vesileyle Türk basketboluna ve ligimize verdiği değerli destek için isim sponsorumuz Türkiye Sigorta'ya, yayıncı kuruluşumuz HT Spor'a, kulüplerimize, basın mensuplarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fikstür kura çekiminin kulüplerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, 2026-2027 sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Miray Çelik ise lige yeni katılan takımları tebrik ederek şunları kaydetti:

"Sözlerime ligimizin isim sponsoru Türkiye Sigorta'ya ve yayıncımız HT Spor'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon ligimizde mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyor, ligimize yeni katılan Büyükçekmece Basketbol, Keçiören Belediyesi Bağlum ve Mersin Spor takımlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Takımlarımızın gösterdikleri başarılı performansı yeni sezonda da sürdürerek ligimize değer katacaklarına inanıyorum. Rekabet ve heyecanın en üst seviyede yaşandığı Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 10 farklı şehirden 17 takımımız mücadele edecek. Yeni sezonun başta tüm takımlarımız olmak üzere, basketbol ailesinin her bir üyesi için sağlıklı ve güzel geçmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle ligimizde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum."

12 Eylül'de başlayacak ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şöyle oluştu:

Göztepe Isonem-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor

Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor

Yalova Haremspor-MKE Ankaragücü

Cedi Osman Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor

Finalspor-iLab Basketbol

Keçiören Belediyesi Bağlum-Gaziantep Basketbol

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim

TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka

Mersin Spor, ilk haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA