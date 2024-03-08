Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 28. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftası, Alagöz Holding Iğdır Basketbol-OGM Ormanspor ve Finalspor-Esenler Erokspor maçlarıyla başladı. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, OGM Ormanspor'u 75-74 mağlup ederken, Finalspor ise Esenler Erokspor'u 88-80 yenerek galip geldi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftası, bugün oynanan 2 maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Alagöz Holding Iğdır Basketbol-OGM Ormanspor: 75-74
Finalspor- Esenler Erokspor: 88-80