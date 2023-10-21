Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Duhan KöyiçiPınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Marcus Brown 14, Martin 12, Vitto Brown 20, Furkan Haltalı 2, Carey 20, McCollum 18, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı, Mert Celep 4, Demircan DemirTürk Telekom: Wallace 20,...
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 3, Marcus Brown 14, Martin 12, Vitto Brown 20, Furkan Haltalı 2, Carey 20, McCollum 18, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı, Mert Celep 4, Demircan Demir
Türk Telekom: Wallace 20, Adams 19, Okben Ulubay 9, Yiğitcan Saybir 7, Enoch 13, McDuffie, Palmer 9, Metehan Akyel 1, Troy Selim Şav 2, İsmail Cem Ulusoy
1. periyot: 24-26
Devre: 57-38
3. periyot: 78-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 100-80 yendi.
Müsabakaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, periyodun son 3 dakikasına 11 sayı farkla 22-11 önde girdi. Pınar Karşıyaka'nın McCollum, Martin ve Carey'le 13-0'lık seriyle 24-22 üstünlük kurduğu periyodu Türk Telekom, 26-24 galip tamamladı.
İkinci periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan ve 13 sayı üreten Pınar Karşıyaka, 37-26 üstünlük kurduğu periyotta etkili oyunun sürdürdü ve soyunma odasına 19 sayı farkla 57-38 önde gitti.
Maçın kalan bölümünde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 78-64 üstün bitirdiği müsabakadan 100-80 galip ayrıldı.