Türkiye şampiyonu milli atlet Emre Ergün, olimpiyat hedefi için koşuyor

Eskişehir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 10.47'lik derecesiyle ikinci kez Türkiye şampiyonu olan milli atlet Emre Ergün, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hedefi doğrultusunda antrenmanlarına devam ediyor.

Emre Ergün, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavlarına hazırlanırken antrenörünün yönlendirmesiyle beş yıl önce atletizme başladı. Antrenmanlarda gösterdiği performansın ardından çeşitli yarışmalara katılan Emre, önemli dereceler elde etti.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Emre, geçen yıl haziran ayında İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalini ilk sırada tamamlayarak kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Antrenman temposunu her geçen gün artıran Emre, organizasyonlarda elde ettiği başarılı sonuçların ardından geçen yıl milli takıma seçildi.

Geçen yıl temmuz ayında Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak takımında yer alan milli atlet, ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği organizasyonda bronz madalya kazandı.

Emre, bu yıl Eskişehir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda da 100 metrede 10.47'lik derecesiyle üst üste ikinci Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Milli atlet, 11 Temmuz'da Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 10.59'luk derecesiyle bronz, 4x100 metre bayrak takımıyla ise gümüş madalya kazandı.

Emre Ergün, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

-"İnşallah olimpiyatlara katılma hakkı kazanacağım"

Milli atlet Emre Ergün, AA muhabirine, ay-yıldızlı formayı ilk kez giydiğinde büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Ay-yıldızlı formayı giymenin her sporcunun hayali olduğunu belirten Emre, piste çıktığında her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.

İngiltere'nin Birmingham kentinde 10-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Emre, "Orada 4x100 metre bayrak yarışında son koşucu olarak mücadele edeceğim. İnşallah finale kalıp iyi bir derece elde ederek madalya kazanmayı hedefliyoruz. Sonrasında İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edeceğiz. Orada da birincilik ve kürsü hedefimiz var." diye konuştu.

En büyük hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu belirten Emre, şunları söyledi:

"Gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu an çok iyi gidiyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa çalışmalarımızın üzerine koyarak kendimi daha da geliştireceğim. Önümüzdeki yıllar için daha büyük hedeflerim var. İnşallah olimpiyatlara katılma hakkı kazanacağım. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacak ve çalışmayı sürdüreceğim."

-"Daha iyisini koşmasını sağlamak istiyorum"

Milli takım antrenörü Nuray Sev de sporcusunun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Emre'nin ay-yıldızlı formayla başarılı bir kariyere imza atacağına inandığını belirten Sev, yılı başarıyla tamamlamak istediklerini ifade etti.

Her zaman birincilik hedefiyle piste çıktıklarını vurgulayan Sev, "İnşallah Emre de 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda 100 metrede yarışan atletler arasına adını yazdırır." diye konuştu.

Kaynak: AA