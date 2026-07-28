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Vali Hatipoğlu, Başarılı Sporcuları Makamında Kabul Etti

Vali Hatipoğlu, Başarılı Sporcuları Makamında Kabul Etti
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini valilik makamında kabul etti. Kabulde başarılar değerlendirilirken, sporculara ve antrenörlere katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başarı elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Elazığ'ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcular, antrenörleri ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile birlikte Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından valilik makamında kabul edildi. Gerçekleştirilen kabulde sporcuların elde ettiği başarılar değerlendirilirken, antrenörlerin katkıları ve il genelinde yürütülen sportif çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sporcular ve antrenörleri, il sporuna sağladıkları katkılar dolayısıyla tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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