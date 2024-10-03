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Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nden Çekildi

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nden Çekildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nden çekilme kararı aldı. TFF'nin bu kararı, Türkiye'nin turnuvada ilk kez yer almamasıyla sonuçlandı. Çekilmenin maddi durum nedeniyle alındığı iddia ediliyor.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar neticesinde 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nden çekildi.

2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde Plaj Futbolu Milli Takımı yer almayacak. D Grubu'nda Belarus, Moldova ve Belçika'nın rakibi olan milliler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla turnuvadan çekildi. Böyleece 2005 yılından bu yana düzenlenen FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nda Türkiye ilk defa yer almayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 2009 ve 2013 yıllarındaki Plaj Futbolu Dünya Kupası finallerini yöneten eski FIFA Plaj Futbolu Hakemi Serdar Akçer, "2006 yılından itibaren TFF bir milli takım kurup, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'na katılmaya başladı. 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nın elemeleri bugün İspanya'nın Cadiz şehrinde başlıyor. Eylül ayında gruplar çekildi ve Türkiye de D Grubu'na düştü; Belarus, Moldova ve Belçika ile aynı gruba. Ne olduysa TFF, turnuvaya 1 hafta kala resmi bir başvuru yapıp turnuvadan çekildiğini bildirmiş. D Grubu 3 takıma düştü. Sonuçta da biz ilk defa Plaj Futbolu Dünya Kupası'na katılmıyoruz" diye konuştu.

"Duyduğum kadarıyla maddi durumdan dolayı katılmıyoruz"

Çekilmenin maddi tasarruftan kaynaklandığına yönelik duyum aldığını ve bunun birçok milli sporcuyu olumsuz yönde etkileyen bir karar olduğunu ifade eden Akçer, "Kusura bakmasın kimse ama tasarrufla falan açıklanamaz. Bu kadar önemliyken neden katılmadığımızı hala anlamadım. Benim duyduğum kadarıyla maddi durumdan dolayı katılmıyoruz. Bir önceki sene takım 7-8 tane turnuvaya gitmişti. Bu yıl ise yalnızca Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne katıldı ve Dünya Kupası'na katılacaktı. Şunu unutuyorlar; bizim bir ligimiz var ve buradaki genç çocukların hedefi ve milli forma hayalleri var. Milli forma giyerlerse avantaj sahibi oluyorlar, üniversitelere kontenjanlardan girebiliyorlar. Devletin kademelerinde kontenjan kullanabiliyorlar. Haklı olarak da buralara emekte bulunuyorlar" cümlelerine yer verdi.

"Hacıosmanoğlu'ndan başka hiçbir TFF başkanı takımı çekmedi"

Mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan önceki hiçbir TFF başkanının takımı çekme kararı alınmadığını söyleyen Serdar Akçer, "Ben şuna üzülüyorum; Moldova, Malta, Belarus gibi ülkeler orada varken, bu kadar futbolun yaygın olduğu bir ülke olarak neden yokuz. Tarihin hiçbir TFF başkanı takımı geriye çekmedi. Niye İbrahim Hacıosmanoğlu takımı geriye çekti? Ben bunu çok merak ediyorum. Türkiye futbolunun en kaotik dönemleri denilen zamanlarda bile bu takım çekilmedi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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