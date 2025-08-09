Türkiye Para Taekwondo Milli Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Türkiye Para Taekwondo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Para Taekwondo Milli Takımı, federasyona ait Ankara'daki Nur Tatar Taekwondo Spor Salonu'nda şampiyon sporcular yoğun bir antrenman programı ile çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, hazırlık antrenmanını ziyaret ederek sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Takımın motivasyonunu artırmak amacıyla sporcularla yakından ilgilenen Tanrıkulu, "Milli takımımıza güveniyoruz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL