Türkiye Optimist Takım Şampiyonası tamamlandı

Güncelleme:
Ankara ve İstanbul Yelken Kulüpleri ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Optimist Takım Şampiyonası, 12 takım ve 44 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada İstanbul Yelken Kulübü birinci oldu.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu takviminde yer alan Türkiye Optimist Takım Şampiyonası, Ankara Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı.

Şampiyonaya 12 takım ve 44 sporcu katıldı. Organizasyon, Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş Yelken, Galatasaray SK Yelken, Marmara Yelken Kulübü ve Yelken İstanbul İl Temsilciliği katkılarıyla gerçekleştirildi. Şampiyona sonunda İstanbul Yelken Kulübü birinci, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübü üçüncü ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi dördüncü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var