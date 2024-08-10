Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Büyük heyecana sahne olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlar'ında Türk sporcular, atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele ediyor. Milliler, 11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda tüm Türkiye'ye hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaştıramadı.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ SPORCULAR MADALYA KAZANDI?

Şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.

Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca

Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg

Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg

- Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım

Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg

Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg

40 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞIYORUZ

Altın madalya hedefleyen sporcularımızın müsabakaları devam ederken olimpiyatlarda ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz cuma günü başlayan Yaz Olimpiyatlar'da sporcularımız şimdiye kadar 3 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye, yarın sona erecek Olimpiyatlar'da 1984 yılından beri ilk defa altın madalya kazanamadı. Bu durum Olimpiyat tarihinde bir ilk olabilir...