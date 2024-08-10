Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, yarın sona erecek Olimpiyatlar'da 1984 yılından beri ilk defa altın madalya kazanamadı. Bu durum Olimpiyat tarihinde bir ilk olabilir.

Büyük heyecana sahne olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlar'ında Türk sporcular, atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında mücadele ediyor. Milliler, 11 Ağustos'ta noktalanacak dev organizasyonda tüm Türkiye'ye hayali kurulan altın madalyaya bir türlü ulaştıramadı.

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HANGİ SPORCULAR MADALYA KAZANDI?

Şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterebildik. 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandık.

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

40 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞIYORUZ

Altın madalya hedefleyen sporcularımızın müsabakaları devam ederken olimpiyatlarda ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz cuma günü başlayan Yaz Olimpiyatlar'da sporcularımız şimdiye kadar 3 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 6 madalya kazandı. Türkiye, yarın sona erecek Olimpiyatlar'da 1984 yılından beri ilk defa altın madalya kazanamadı. Bu durum Olimpiyat tarihinde bir ilk olabilir...

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Paris Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu Filenin Sultanları Türkiye Türkiye Spor Haberler

500

Yorumlar (12)

Mehmet ŞaFaK:

tam bir fiyasko

36
2
yanıtYanıtla
Emrehan Ozgen:

tiktok’ta gereksiz içerik üretimi diye bir dal olaydı, kesin alırdık aslında.

36
1
yanıtYanıtla
Murat Celik:

zaten olimpiyatlara gitmemiz en büyük hataydı lgbt savunucusu Fransa'da

17
15
yanıtYanıtla
Ramcoll Ramcoll:

rezil bir ülkeyiz

23
7
yanıtYanıtla
man over:

Ülke olarak her alanda gerilemeye devam ediyoruz.80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke altın madalya alamıyor.Ata sporu denilen güreşte bile artık rezil oluyoruz.

25
1
yanıtYanıtla
Vlkn Shn:

Reklam filmi çekmekten sıra gelmedi madalyaya

16
1
yanıtYanıtla
NediyonDegisik:

Rezil bir ulke oldugumuzu yeni anlayan yorumcular ve Halka gunaydinlar diyorum. Dunya bizi kiskaniyor.

11
1
yanıtYanıtla
Ufuk Bektas:

Gençlik ve spor bakanını al görevden h bekleme başarısızlığa olan tavrını göster kim başarısız sa affetme

5
0
yanıtYanıtla
Serdar Cem:

Toplam madalya durumundaki sonuç milletimizi derinden üzdü. İvedi sorumlular aynen japonlar gibi geregini yapmalı. 85 milyonluk, 780 bin km karelik ulke mevcut sıralamayı hak etmiyor.

4
0
yanıtYanıtla
ABDURRAHİM ÖZKALDI:

Atanmış mı seçilmiş mi.

2
0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title