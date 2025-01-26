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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Milli Takım Seçme Yarışmaları Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Milli Takım Seçme Yarışmaları Sona Erdi
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Samsun'da, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme yarışmaları tamamlandı. 2025 Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde 103 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti ve Türkiye'nin 2025 Salon Milli Takım kadrosu belirlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi.

Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada sporcular klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yaptı.

2025 Salon Milli Takım Seçme Yarışması'nda 11 kategoriden 103 sporcu mücadele etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 Salon Milli Takım kadrosu şöyle oluştu:

Klasik Yay Büyük Erkekler: Mete Gazoz, Muahmmed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

Klasik Yay Büyük Kadınlar: Gizem Özkan, Fatma Maraşlı, Zeynep Köse

Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkekler: Mustafa Özdemir, Berkay Akkoyun, Kutay Tek

Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, Melissa Ahmed

Makaralı Yay Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ahmet Can Yolaç

Makaralı Yay Kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler: Yağız Sezgin, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam

Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar: Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse, Selin Çakır

Barebow Erkekler: Furkan Oruç, Emre Dinçel, Hüseyin Ferhat Kemaloğlu

Barebow Kadınlar: Rümeysa Uysal, Emel Ateş, Gülfidan Yüksel Aydın

Barebow 21 Yaş Altı Erkekler: Yunus Dursun, Ufuk Genç, Efe Kızılkaya

Barebow 21 Yaş Altı Kadınlar: Sündüs Sude Tak, Dilara Ecem Deniz, Melisa Sağdaş.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
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