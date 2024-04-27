Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun'da Başlıyor

Türkiye Off-Road Şampiyonası, Samsun'un Vezirköprü ilçesinden 10-12 Mayıs tarihleri arasında start alacak.

7 yarıştan oluşacak olan 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı 10-12 Mayıs tarihleri arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek. Vezirköprü'de 14. kez yapılacak olan şampiyona çok sayıda sporseveri bir araya getirecek.

Sporseverlerin merakla beklediği şampiyona öncesinde Samsun Valiliği tarafından bir tanıtım filmi hazırlandı. Şampiyonanın düzenleneceği Samsun, Vezirköprü ilçesi ve daha önce ilçede yapılan off-road yarışlarından kesitlerin yer aldığı tanıtımda, tüm sporseverler ve vatandaşlar nefes kesen mücadelelere ortak olmak için şehre davet edildi.

10 Mayıs'ta start alacak Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası takvimi ise şöyle:

10-12 Mayıs 2024 - Vezirköprü-Samsun

28-30 Haziran 2024 - Kızılcahamam-Ankara

26-28 Temmuz 2024 - Şebinkarahisar-Giresun

20-22 Eylül 2024 - Merkezefendi-Denizli

18-20 Ekim 2024 - Akçaabat-Trabzon

15-17 Kasım 2024 - Merkez-Sakarya

06-08 Aralık 2024 - Merkez-Kahramanmaraş - SAMSUN