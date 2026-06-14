Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasını robot CANİKMAN ile izlediler

A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasını robot CANİKMAN ile izlediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı maçı Aydın ailesiyle birlikte takip etti. Aile üyeleri, robotla maç izlemenin keyfini ve heyecanını paylaştı.

Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk robotu CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı 6 kişilik bir aileyle birlikte takip etti.

Canik İlçe Nüfus Müdürlüğünce fahri kimlik belgesi verilen CANİKMAN, A Milli Futbol Takımı forması giyerek Avustralya- Türkiye müsabakasını Aydın ailesinin evinde izledi.

Hüseyin Aydın, karşılaşmayı robotla izlemenin ayrı bir zevk verdiğini dile getirdi.

Yaren Aydın ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben normalde de sporcu diyetisyeniyim. O yüzden oyuncuların şu an ne süreçten geçtiklerini bildiğim için daha da gururlu hissediyorum. Bu heyecanı CANİKMAN ile paylaşmak çok daha keyifli." dedi.

CANİKMAN'ın da maç heyecanına ortak olduğunu aktaran Ferhan Aydın da "CANİKMAN'ı bugün evimizde ağırladık. Hep birlikte milli takım forması giyerek Avustralya-Türkiye müsabakasını izledik. Müthiş keyif aldım." ifadesini kullandı.

Başar Arslan Tatkan da CANİKMAN ile maç izlemenin kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yargıtay'dan emsal karar: 'Seni sevmiyorum' demenin bedeli ağır oldu

Yargıtay'dan emsal karar! Hakim tek cümle nedeniyle çifti boşadı
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek

Özgür Özel ilk resmi adımı atıyor
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Arda Güler'e tribünden büyük destek! Duru Nayman ve ailesi stadyumda

Bu maça da gittiler!
En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir