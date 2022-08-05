Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin en ilginç kulübü: hem sahibi hem kaptanı hem de futbolcusu

TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilen futbolcu Murat Yıldırım, takımının Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.

 - Güncelleme:

TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilen futbolcu Murat Yıldırım, takımının Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı.

Futbolcu Murat Yıldırım, futbolcusu olduğu Çorum Futbol Kulübü'nü satın aldı. Yıldırım, takımının hazırlık maçında sahaya çıktı. Kulübün sahibi olan Yıldırım, kaptan olarak takımına katkı sağladı. Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında maça 11'de başlayan Murat Yıldırım, kaptanlık pazubandı ile sahaya çıktı. Çorum FK, Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kaybetti.

Hollanda'da doğup büyüyen Murat Yıldırım, Türkiye'de kariyerine ilk kez Samsunspor'a transfer olarak adım attı. 4 sezon Samsunspor forması giyen Murat Yıldırım, ardından sırasıyla Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği formaları giydi. Yıldırım, son olarak 2021 yılında memleketi olan Çorum FK'ya transfer olmuş, daha sonra da aktif olarak futbolculuk yaptığı Çorum FK'yı satın aldığı ifade edilmişti.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Çorum FK'ya takım sahibi, kaptanı ve futbolcusu olarak hizmet edecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çorum Belediyespor Murat Yıldırım Samsunspor Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title