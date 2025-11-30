Haberler

Türkiye'nin 9. Kar Spor İda Ultra Yarışı Gerçekleşti

Türkiye'nin 9. Kar Spor İda Ultra Yarışı Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından 'Kar Spor İda Ultra', 9. kez doğasever ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Çanakkale ile Balıkesir'i kapsayan organizasyonda 16 ülkeden sporcular yer aldı. Yarışta Fırat Özcan ve Gülşah Kişioğlu birincilik elde etti.

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 9. kez doğasever ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ile Şili'nin de bulunduğu 16 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin ikinci gününde, 8,5 kilometre kısa parkuru koşuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışın son ayağında konaklama sponsoru olan Hattuşa Vacation Thermal Club'tan start alan sporcular, Güre Mahallesi'ndeki parkuru tamamladıktan sonra başlangıç noktasında koşuyu bitirdi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ve AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul da yarışa katıldı.

Hasan Hüseyin Kul, 43 dakika 36 saniyelik derecesiyle genel kategoride 9'uncu oldu. Yusuf Özhan 48 dakika 30 saniye, Cuma Kaan Elbir ise 1 saat 20 saniye derecesiyle yarışı tamamladı.

Erkekler genel kategorisinde Fırat Özcan, kadınlar genel kategorisinde Gülşah Kişioğlu, birincilik elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

15 kilometrelik parkurda yarışan ve 1 saat 22 dakika 46 saniyelik derecesiyle 40 altı yaş kategorisinde üçüncü olan Kul'a madalyasını ise Türkiye Atletizm Federasyonu Temsilcisi İbrahim Urgancı, takdim etti.

Cuma Kaan Elbir, AASK olarak Kazdağı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yer aldıklarını söyledi.

Dün de zorlu bir parkurda yarıştıklarını hatırlatan Elbir, şöyle konuştu:

"Genel Yayın Yönetmenimiz ve Genel Müdür Yardımcımız Yusuf Özhan ve atletizm branş sorumlumuz Hasan Hüseyin Kul ile birlikte dün 15K ultra koşusuna katıldık. Oldukça zor bir parkurdu. Ciddi bir yağış ve fırtınanın olmasının etkisiyle tabii dereler yükseldi. Zeytinliklerin orası ciddi bir çamur birikintisine dönüştü ama kazasız belasız bir şekilde tamamladık. Yaş kategorisinde de 40 yaş altı kategoride Hasan Hüseyin Kul arkadaşımız derece yaparak üçüncü oldu. Bugün gerçekleştirilen 8,5K koşusuna da aynı şekilde katılım sağladık. Nispeten daha rahat bir parkurdu. Onu da iyi derecelerle tamamladık. İnşallah bu yıl içerisinde bir koşuya da katılım sağlayacağız. 2026 için de hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.