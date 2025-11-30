Türkiye'nin 9. Kar Spor İda Ultra Yarışı Gerçekleşti

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 9. kez doğasever ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ile Şili'nin de bulunduğu 16 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin ikinci gününde, 8,5 kilometre kısa parkuru koşuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışın son ayağında konaklama sponsoru olan Hattuşa Vacation Thermal Club'tan start alan sporcular, Güre Mahallesi'ndeki parkuru tamamladıktan sonra başlangıç noktasında koşuyu bitirdi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ve AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul da yarışa katıldı.

Hasan Hüseyin Kul, 43 dakika 36 saniyelik derecesiyle genel kategoride 9'uncu oldu. Yusuf Özhan 48 dakika 30 saniye, Cuma Kaan Elbir ise 1 saat 20 saniye derecesiyle yarışı tamamladı.

Erkekler genel kategorisinde Fırat Özcan, kadınlar genel kategorisinde Gülşah Kişioğlu, birincilik elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

15 kilometrelik parkurda yarışan ve 1 saat 22 dakika 46 saniyelik derecesiyle 40 altı yaş kategorisinde üçüncü olan Kul'a madalyasını ise Türkiye Atletizm Federasyonu Temsilcisi İbrahim Urgancı, takdim etti.

Cuma Kaan Elbir, AASK olarak Kazdağı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yer aldıklarını söyledi.

Dün de zorlu bir parkurda yarıştıklarını hatırlatan Elbir, şöyle konuştu:

"Genel Yayın Yönetmenimiz ve Genel Müdür Yardımcımız Yusuf Özhan ve atletizm branş sorumlumuz Hasan Hüseyin Kul ile birlikte dün 15K ultra koşusuna katıldık. Oldukça zor bir parkurdu. Ciddi bir yağış ve fırtınanın olmasının etkisiyle tabii dereler yükseldi. Zeytinliklerin orası ciddi bir çamur birikintisine dönüştü ama kazasız belasız bir şekilde tamamladık. Yaş kategorisinde de 40 yaş altı kategoride Hasan Hüseyin Kul arkadaşımız derece yaparak üçüncü oldu. Bugün gerçekleştirilen 8,5K koşusuna da aynı şekilde katılım sağladık. Nispeten daha rahat bir parkurdu. Onu da iyi derecelerle tamamladık. İnşallah bu yıl içerisinde bir koşuya da katılım sağlayacağız. 2026 için de hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz."