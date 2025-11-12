Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan Başarı Dolu Şampiyona

Haberler

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, 2025 Avrupa Biathle–Triathle–Laser Run Şampiyonası'nda milli sporcuların gösterdiği başarılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Alanya'da düzenlenen şampiyonada 20 ülkeden 611 sporcu yarıştı ve Türkiye büyük bir organizasyonu başarıyla tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, 2025 Avrupa Biathle–Triathle–Laser Run Şampiyonası'na milli sporcuların damga vurduğunu belirterek, genç sporcuların aldığı başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen organizasyona başarılı bir ev sahipliği yaptıklarını aktaran Serhat Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Altyapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Aydın, "Alanya'da rekorlar kırarak 148 madalya aldığımız şampiyonada şunu gördük; altyapı olarak gümbür gümbür geliyoruz. Bizim burada yarış yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi altyapımızı güçlendirmek. Çünkü biz burada 7 yaşındaki çocuğu da yarışa sokuyoruz, 70 yaşında insanı da yarışmaya sokuyoruz. 7-15 yaş arası sporcumuz 165. Bu önemli bir detay." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi geri bildirimler aldık"

Serhat Aydın, Türkiye'nin önemli bir uluslararası organizasyonu daha başarıyla tamamladığının altını çizdi.

Alanya'da çok büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Aydın, "20 ülkeden 611 sporcuyu misafir ettik. Bu önemli bir rakam ve uluslararası federasyondan çok iyi geri bildirimler aldık. Bu faaliyeti yapabilmek için 40 kişilik ekip gece gündüz, durmadan çalıştı ve inanılmaz güzel bir atmosfer, inanılmaz bir yarış alanı oluşturduk. Burada şunu söylemek isterim, spora büyük destek sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi'nin de katkısıyla çok güzel bir yarış alanı oluşturduk. Herkes çok mutlu ayrıldı." diye konuştu.

Rektörden federasyona teşekkür

Yarışları yerinden takip eden Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan, Türkiye'nin gururlanacağı bir organizasyonun daha Alanya'da yapıldığını belirterek, "Üniversitemizden gönüllü öğrenciler de şampiyonada görev yaptı. Burada olmak gurur verici. Spor her ortamda bizleri bir araya getiren, birlikteliğimizin nişanesi olan bir faaliyet. Dolayısıyla bu büyük faaliyetin Alanya'da olması ve bizlerin de naçizane, ufak da olsa ev sahipliği yapması gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Türkdoğan, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin iş birliğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
