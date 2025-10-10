Türkiye Maçına Doğru ve Galatasaray'da Önemli Gelişmeler

TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

11.00 Ay-yıldızlılar, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

20.30 Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov ve bir futbolcu basın toplantısı yapacak.

21.00 Bulgaristan, maçtan önceki son çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için isim ve göğüs sponsorluğu imzalanacak. İmza törenine; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Melissa Gülmezgil Bağ katılacak.

ANIT AÇILIŞI

14.00 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı'nın açılış töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek.

EUROLEAGUE

20.45 Fenerbahçe - Kızılyıldız

BASKETBOL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece

MOTORSPORLARI

09.00 Sea To Sky Enduro Motosiklet yarışının orman etabı koşulacak.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

10.00 Dünya Kız Çocukları Günü öncesi UN Women'ın yeni İyi Niyet Elçisi olarak atayacağı Fenerbahçe ve Milli takımın kaptanı Eda Erdem ile kız çocukları bir araya gelecek.