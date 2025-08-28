Türkiye, Litvanya'ya Yenilerek Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi yarı finalinde Türkiye, Litvanya'ya 63-49 mağlup oldu. Türkiye, üçüncülük maçına çıkacak.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi yarı final maçında Litvanya'ya 63-49 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın yarı final müsabakasında ay-yıldızlı ekip, Litvanya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 18-10 geride kapatan Türkiye, ikinci periyotta toparlansa da devre arasına 32-27 geride girdi. Milliler, üçüncü çeyreğini 50-35 geride geçtiği maçı 63-49 kaybetti.

Türkiye'de 12 sayı, 7 ribauntla oynayan Naz Secerlioğlu, 11 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Nehir Odabaşı ve 8 sayı, 11 ribauntluk performans sergileyen Esma Tanrıverdi'nin performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Litvanya'da ise Vilte Peleckyte, 21 sayı, 11 ribaunt, Gabija Galvanauskaite 15 sayı, 19 ribaunt, Urte Gureviciute ise 15 sayı, 5 ribauntluk performans sergiledi.

Türkiye, İsviçre-Bulgaristan maçının kaybedeni ile yarın saat 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Litvanya ise kazanan ekiple şampiyonluk için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
