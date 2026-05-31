Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. randevuda

Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak hazırlık maçıyla 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 maçta Türkiye 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maç 9 yıl önce golsüz berabere sonuçlanmıştı.

İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Milli takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Son maç 9 sene önce

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında maçları ve sonuçlar şöyle:

TarihOrganizasyonSkor
31 Ağustos 1994Özel maç2 - 0
30 Ağustos 1995Özel maç2 - 1
28 Mart 20012002 Dünya Kupası Elemeleri2 - 1
6 Haziran 20012002 Dünya Kupası Elemeleri3 - 3
12 Ekim 20022004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri2 - 1
11 Haziran 20032004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 2
4 Haziran 2006Özel maç0 - 1
6 Haziran 2017Özel maç0 - 0
Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
