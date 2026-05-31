Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. randevuda
Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak hazırlık maçıyla 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 maçta Türkiye 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maç 9 yıl önce golsüz berabere sonuçlanmıştı.
İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Milli takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Son maç 9 sene önce
İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında maçları ve sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Skor
|31 Ağustos 1994
|Özel maç
|2 - 0
|30 Ağustos 1995
|Özel maç
|2 - 1
|28 Mart 2001
|2002 Dünya Kupası Elemeleri
|2 - 1
|6 Haziran 2001
|2002 Dünya Kupası Elemeleri
|3 - 3
|12 Ekim 2002
|2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 1
|11 Haziran 2003
|2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3 - 2
|4 Haziran 2006
|Özel maç
|0 - 1
|6 Haziran 2017
|Özel maç
|0 - 0