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Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından Türkiye Kürek Federasyonu 6. olağan genel kurulu ve 8. olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Eski başkan Erhan Ertürk, 149 oy alarak yeniden başkan seçildi.

OLİMPİYATLARDAN sonra kanunen yapılmak zorunda olan Federasyonların genel kurulları Kürek federasyonu ile bugün başladı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardan ilk olarak kürek federasyonunda sandığa gidildi.

Türkiye Kürek Federasyonu 6'ncı olağan genel kurul ve 8'inci olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Eski başkan Erhan Ertürk'ün tek aday olarak girdiği seçimde 156 delege oy kullandı. 2 oy boş ve 5 oyun geçersiz olduğu Türkiye Kürek Federasyonu seçiminde 149 oy alan Erhan Ertürk, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Küreş Federasyonu başkanlığına bir kez daha seçilen Erhan Ertürk'ün listesinde; Bekir Sevimli, Bülent Eren, Racai Cihan Ayger, Ferdite Erdoğan, Hasan Murat Atay, Nesim İba, Ozan Bayülken, Sena Hisarlıoğlu, Tolga Saygılı ve Yunus Yılmaz yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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