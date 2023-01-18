Türkiye Kupası'nda havlu atan Beşiktaş'ta taraftar ayağa kalktı: Bunları hak etmiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü'ne elenen Beşiktaş'ta taraftarlar ortaya koyulan futbol ve oyuncu değişikliklerine isyan etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptı.

Beşiktaş, normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltılarda mağlup oldu.

DEĞİŞİKLİKLER TARAFTARI KIZDIRDI

Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı değişiklikler taraftarın tepkisin çekti. Şans bulan oyuncuların performansı da sert şekilde eleştirildi.

DELE ALLI SÜRE ALAMADI

Beşiktaş'ta Cenk, Redmond, Masuaku, Dele Alli ve Ersin yedek bekledi. Oyuna sonradan giren Cenk golünü attı, ardından sakatlanıp çıktı. Gedson da uzatma bölümünün son saniyelerinde sakatlandı. Cenk'in yerine Atiba, Gedson'un yerine Necip girdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Cenk'in yerine Atiba'nın alınıp Dele Alli'nin sahaya girememesine anlam veremedi.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: