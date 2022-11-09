Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Giresunspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. Başkent ekibinin 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç yediği gol sonrası gözyaşlarını tutamazken, genç eldiveni teselli etmek için Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden koşarak geldi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.