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Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Giresunspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. Başkent ekibinin 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç yediği gol sonrası gözyaşlarını tutamazken, genç eldiveni teselli etmek için Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden koşarak geldi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giresunspor ile Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanırken maçta duygusal bir an yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın genelinde iyi bir performans ortaya koyan 18 yaşındaki Ankaraspor kalecisi Bayram Kılınç, Savicevic'in şutunda topu ağlarda gördü. Bu golden sonra büyük üzüntü yaşayan genç eldiven gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakip kaledeki manzarayı gören kaleciden ayakta alkışlanacak hareketGörüntü: A Spor

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakip kaledeki manzarayı gören kaleciden ayakta alkışlanacak hareketGörüntü: A Spor

KALESİNDEN KOŞARAK GENÇ KALECİNİN YANINA GİTTİ

18 yaşındaki Bayram Kılıç gözyaşlarına boğulmuş ağlarken, o sırada gol sevinci yaşan Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan koşarak meslektaşının yanına geldi ve teselli verdi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket

Haberler.com - Spor

Türkiye Kupası Giresunspor Ankaraspor Spor Haberler

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