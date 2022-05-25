Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

Hikmet Karaman: Kupayı kazanmak istiyoruz

Rıza Çalımbay: Şehirde inanılmaz bir heyecan var

Demir Grup Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal ise sezon başından beri kupada sonuna kadar gideceklerine inandıklarını aktararak, "Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Sezona başlarken kupanın ilk başından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık ve bunu başardık. Yarın son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp kupayı kazanmak istiyoruz. Finalin de İstanbul'da olması, Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir. İnanıyorum Kayseri'ye oranla daha kalabalık olacağız. İnşallah bu da bize avantaj getirir. Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Önemli olan maçın dostça, centilmence geçmesi" ifadelerini kullandı.