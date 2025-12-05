Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak

Türkiye Kupası'nın grup etabındaki eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

KUPADA DERBİ OYNANACAK

Kura çekiminde elemelerden gelen Konyaspor, Ankara Keçiörengücü, Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Bodrum FK, Aliağa Futbol, Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Iğdır FK, Antalyaspor, Alanyaspor ile kupaya doğrudan katılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor yer aldı. Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın fikstürü;

Galatasaray - Başakşehir

Fethiyespor - Galatasaray

Galatasaray - İstanbulspor

Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin fikstürü;

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın fikstürü;

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

Trabzonspor'un fikstürü;

Trabzonspor - Alanyaspor

İstanbulspor - Trabzonspor

Trabzonspor - Fethiyespor

Başakşehir - Trabzonspor

TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Kupası'nda grup aşamasının maç takvimi şöyle;

1. maçlar: 23-24-25 Aralık 2025

2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihlerini daha sonra açıklayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar. Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.