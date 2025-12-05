Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçı Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak. İşte diğer eşleşmeler ve fikstürler...
- Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.
- Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçları 23-24-25 Aralık 2025, 13-14-15 Ocak 2026, 3-4-5 Şubat 2026 ve 3-4-5 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek.
Türkiye Kupası'nın grup etabındaki eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
KUPADA DERBİ OYNANACAK
Kura çekiminde elemelerden gelen Konyaspor, Ankara Keçiörengücü, Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Bodrum FK, Aliağa Futbol, Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Iğdır FK, Antalyaspor, Alanyaspor ile kupaya doğrudan katılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor yer aldı. Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın fikstürü;
- Galatasaray - Başakşehir
- Fethiyespor - Galatasaray
- Galatasaray - İstanbulspor
- Alanyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe'nin fikstürü;
- Fenerbahçe - Beşiktaş
- Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
- Fenerbahçe - Erzurumspor
- Gaziantep FK - Fenerbahçe
Beşiktaş'ın fikstürü;
- Fenerbahçe - Beşiktaş
- Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
- Kocaelispor - Beşiktaş
- Beşiktaş - Rizespor
Trabzonspor'un fikstürü;
- Trabzonspor - Alanyaspor
- İstanbulspor - Trabzonspor
- Trabzonspor - Fethiyespor
- Başakşehir - Trabzonspor
TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Türkiye Kupası'nda grup aşamasının maç takvimi şöyle;
- 1. maçlar: 23-24-25 Aralık 2025
- 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
- 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
- 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihlerini daha sonra açıklayacak.
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar. Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.