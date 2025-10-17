Haberler

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Antalya'da Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, farklı yaş gruplarındaki bisikletçilerin katılımıyla başladı. İlk gün yapılan yarışlarda birçok sporcu madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

Yeşilöz Mahallesi'nde start alan yarışlarda 11 ve 13 yaş altı kızlar ve erkekler Kargıcak Mahallesi, 15 yaş altı kızlar ve erkekler Gazipaşa ilçesi, 17 ve 19 yaş altı kızlarda ise Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurlarda pedal çevirdi.

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde 11 yaş altı erkeklerde Eray Efe Üzüm, kızlarda Derin Demirural, 13 yaş altı erkeklerde Eray Cihan, kızlarda Işıl Bade Eryılmaz, 15 yaş altı erkeklerde Yunus Emre Kiraz, kızlarda Gamze Sarı, 17 yaş altı erkeklerde Efe Ahmet Sakar, kızlarda Hilal Okumuş ve 19 yaş altı kızlarda ise Hatice Buse Ertekin birinci oldu.

Organizasyonun ikinci gününde yarın büyük kadın ve büyük erkekler ile 19 yaş altı erkekler yarışları yapılacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
