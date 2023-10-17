Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi gerçekleşti

Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene; Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 2'nci ve 3'üncü Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Genel Sekreter Taner Senseven ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile 2'nci ve 3'üncü Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından yapılan kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın da eşlik etti.

ALİ DÜŞMEZ: KAZANANLAR HER ZAMAN FAVORİLER OLMAZ

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Saygıdeğer kulüp başkanları, değerli sporcu dostlarım, değerli medya mensupları ve bizi izleyen değerli sporseverler; sizleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 62 yıllık bir gelenek olan Türkiye Kupası, dünden bugüne büyük keyif veren, futbolun doğasına uygun bir seyir gösterdi. Tek maçlık müsabakalarda her zaman büyük bir iddia vardır ve kazananlar her zaman favoriler olmaz. Ben geçmişte spor yaptığım yıllarda, spor yapmadan önce de radyoda dinlerken hep bunlara şahit olmuşumdur. Türkiye Kupası şimdi de sürprize açık bir turnuva. 1962'den bu yana 5'i aynı zamanda Türkiye Ligi'ni de kazanan, toplam 16 Türkiye Kupası şampiyonu çıktı. 2012-2013 sezonundan itibaren Türkiye Kupası, BAL Liginin de devreye girmesiyle 'Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklıyor' sloganıyla tüm Türkiye'yi kucaklayan bir yapıya dönüştü" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNDA ÇOK GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATILIYOR"

Türkiye Kupası şampiyonunun aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağını hatırlatan Düşmez, "Bu, Türk futbolu adına dikkat çekmesi gereken bir değer. Son zamanlarda Türk futbolunda çok güzel başarılara imza atılıyor. İki gün önce Konya'da Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledik. Kulüp takımlarımızın başarısı ortada. UEFA sıralamasında tırmanışımız tesadüf değil. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Mehmet Büyükekşi olmak üzere, Yönetim Kurulu arkadaşlarımız Türk futbolunun başarısı için büyük mesai veriyor. Bu başarının devamını temenni ediyoruz. Türkiye Kupası şampiyonu aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Bu da çok önemli. Tabii ki olmazsa olmazımız Fair Play… Amatör ligden Süper Lig'e kadar 68 takım için Fair Play içinde, çok iddialı maçların oynandığı, güzel oyunu daha da güzelleştiren sürprizlerin yaşandığı bir turnuva temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ise şu yorumlarda bulundu:

"Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu müsabakalarına; 2'nci Eleme Turu'nu geçen 25 takım ile bu turda kupaya dahil olacak Süper Lig'den 10 takım, 1'inci Lig'den 11 takım, TFF 2'nci Lig'den 10 takım ve TFF 3'üncü Lig'den 12 takım olmak üzere toplam 68 takım katılacak. Bu 68 takımın 34'ü seri başı olurken, müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde statüye göre seri başı olan takımın sahasında oynanacak."

Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor

Boluspor-Karaman FK

Adanaspor-Hacettepe 1945 SK

GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Gaziantep FK-Efeler 09 Spor

Ümraniyespor-Orduspor 1967

Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK

Somaspor-Talasgücü Belediyespor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor

İstanbulspor-Kepezspor

Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor

Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor

Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK

Manisa FK-Pazarspor

İnegölspor-Belediye Derincespor

EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor

Atakaş Hatayspor-Sarıyer

Altay-Aliağa Futbol

Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor

Erzurumspor FK-Diyarbekirspor

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor

Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor

Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK