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Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde Kayseri Erciyes 38 FK, Orduspor 1967 AŞ ile eşleşti. Müsabakalar 8-10 Ekim tarihlerinde Kayseri’de oynanacak.

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan kura çekimi neticesinde Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, Orduspor 1967 AŞ takımı ile eşleşti.

Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü kupa yolculuğuna başlıyor. Ziraat Türkiye Kupasına 2. Eleme turunda dahil olan mavi-siyahlılar Orduspor 1967 AŞ ile eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9 ve 10 Ekim tarihlerinde Kayseri'de oynanacak. Kayseri Erciyes 38 FK ve Orduspor 1967 AŞ 3. Lig'de aynı grupta yer alıyorlar. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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