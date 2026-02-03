TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'den Kış Olimpiyat Oyunları açıklaması Açıklaması

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, Milano'da yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları'nın, Türkiye'de ilgili branşların gelişmesi adına önemli bir organizasyon olacağını belirtti.

TMOK'un yayın organına açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Gülüm, oyunların İtalya'da gerçekleştirilmesinin Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı örnek gösteren Gülüm, "Paris Olimpiyatları'nın ülkemizde oluşturduğu etkiyi hepimiz biliyoruz. Coğrafi açıdan 2-3 saatlik mesafede olan bir organizasyon, Türk halkına pozitif yansıyor. Kış oyunlarının da bu şekilde Milano'da olması, hatta bir sonrakinin de Fransız Alpleri'nde olacak olması çok değerli. Türkiye'de kış sporlarına ilgiyi artıracak bir organizasyon olacağını, medyanın daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kış sporları adına, Türkiye'de sporun kış bölümüyle ilgili branşların gelişmesi adına önemli bir organizasyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kış sporlarının gelişme düzeyinde olduğunu belirten Gülüm, ülke içinde yapılan organizasyonların branşları yukarıya çektiğini dile getirdi.

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacak olmasına dikkati çeken Gülüm, "İstanbul'da 26 branşın yer alacağı bu organizasyon Los Angeles'a da kota verecek. Kış oyunları için de aynı şekilde düşünüyor ve değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Spor Bakanlığımız da konuya aynı şekilde bakıyor. 2011 yılında yaptığımız Universiade oyunlarıyla birçok oyuncu kazandık. Bugün curling takımımız dünya çapında. Maalesef talihsiz birkaç müsabaka nedeniyle şu anda kış oyunlarında yer alamıyorlar ama bu takımımız Erzurum'daki oyunlardan çıktı. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir var. Buraya büyük çaplı organizasyon almamızın önemli olduğunu çıkan sonuçlardan biliyoruz. Kış sporları şu anda gelişme düzeyinde ama daha gidecek epey yolumuz var." açıklamasını yaptı.

"Madalya çok zorlu bir konu"

TMOK olarak sporcuların oyunlara katılımında kendilerini iyi hissedecekleri ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten başkan Ahmet Gülüm, bu anlamda federasyonlarla da uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Gülüm, "Sporcularımıza nasıl katkı veririz diye çalışıyoruz. TMOK, hedefleri açısından Türkiye'de sporun geliştirilmesi ve güçlü sporcuların performanslarını daha yükseğe çıkarması konusunda federasyonlarla işbirliği içinde çalışan bir kurum." şeklinde konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry'nin daveti sebebiyle kendisinin 5 Şubat Perşembe günü Milano'ya gideceğini aktaran Gülüm, "6'sında açılış var. 7-8 Şubat'ta müsabakalar olacak. Sporcularımızın müsabakalarını izleyeceğim. Hemen hemen tüm sporcularımızla bir arada olup performanslarına en azından manevi katkıda bulunmak için orada olacağım." dedi.

Türkiye'nin "Team Türkiye" olarak 8 kişilik bir kafileyle oyunlarda yer aldığını söyleyen Gülüm, şöyle konuştu:

"Kayaklı atlama, sürat pateni, Alp disiplini, kayaklı koşu gibi branşlarda yer alan sporcularımız var. Tabii ki kafilemizin daha geniş olmasını arzu ederdik ama Team Türkiye böyle bir kadroyla gidecek. Madalya çok zorlu bir konu ama sporcularımız biliyorum ki mücadelelerini her zaman en üstte tutacak. Ben o mücadeleyi sürdüreceklerini düşünüyorum. Team Türkiye, sporda Türkiye'nin her şeyidir. Spor, ülkenin en fazla ilgi gösterdiği içerik. Kış Oyunları için şu anda buradayız, 2027'de İstanbul'da Avrupa Oyunları'nda olacağız, 2028'de de Los Angeles'ta olacağız."