Türkiye, Karadağ ile Uluslar B Ligi'nde Kritik Maçta Karşılaşıyor

Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. Grup'taki son maçında bu akşam Karadağ ile karşılaşacak. Maç TSİ 22.45'te deplasmanda oynanacak.

Son maçlara iki puanlık avantajla lider giren Türkiye, ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselmek istiyor.

Dördüncü Grup'ta ilk beş maç sonunda Türkiye'nin 11, Galler'in 9, İzlanda'nın 7 puanı var.

Uluslar C Ligi'ne düşmeyi garantileyen puansız Karadağ'ın bu maç öncesi herhangi bir iddiası bulunmuyor.

Türkiye, Karadağ'ı yenerse ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Beraberlik halinde ise Türkiye yerine ikinci sıradaki Galler'in Uluslar A Ligi'ne yükselmesi için, takımın üçüncü sıradaki İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekiyor.

Türkiye yenilirse ve Galler kazanırsa, Uluslar A Ligi'ne yükselen takım Galler olacak.

Montella: 'Herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum'

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında maçı kazanarak A Ligi'ne çıkmak ve en iyi takımlarla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Ayrılık iddiaları hakkında da sessizliğini bozan İtalyan çalıştırıcı, Roma'ya gideceği yönündeki iddialarla ilgili "Herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum. Bu konu artık kapandı" dedi.

İtalyan teknik direktörün adı, Serie A'nın önemli kulüplerinden Roma'yla anılmış, takım geçen hafta bu göreve Claudio Ranieri'yi getirmişti.

Karadağ-Türkiye maçını, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek.

Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Sven Wolfensberger olacak.

Karadağ ile oynanacak maçta sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.

Bardakcı milli takım kampından ayrılmış, yerine Ümit Milli Takım kadrosundan Cihan Çanak'ın dahil edilmişti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sürüyor ve Karadağ karşısında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

Türkiye'nin Karadağ karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Mert Günok; Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Mert Müldür; Kaan Ayhan, Orkun Kürkçü; Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu.