Türkiye Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Grup Aşamasını Geçemedi
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'nda oynadığı maçlarda İsveç, Litvanya ve Avusturya'ya yenilerek grup aşamasını geçemedi.
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'na katılan Türkiye, grup aşamasını geçemedi.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyondaki grup maçları tamamlandı.
Milli takım, İsveç'e 15-1, Litvanya'ya 7-0, Avusturya'ya da 15-5 yenilerek D Grubu'nda sonuncu oldu.
Tur atlama şansını kaybeden Türkiye, 21 takımın katıldığı şampiyonada klasman karşılaşmaları oynayacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor