Türkiye Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Grup Aşamasını Geçemedi

Güncelleme:
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'nda oynadığı maçlarda İsveç, Litvanya ve Avusturya'ya yenilerek grup aşamasını geçemedi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyondaki grup maçları tamamlandı.

Milli takım, İsveç'e 15-1, Litvanya'ya 7-0, Avusturya'ya da 15-5 yenilerek D Grubu'nda sonuncu oldu.

Tur atlama şansını kaybeden Türkiye, 21 takımın katıldığı şampiyonada klasman karşılaşmaları oynayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
