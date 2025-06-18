Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 Mağlup Etti

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2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, İstanbul'da düzenlenen ikinci haftada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0'lık skorla yenerek namağlup unvanını sürdürdü. Türkiye, turnuvada 6. müsabakasında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Andrea Pucher (İtalya)

Türkiye : Vargas, Zehra Güneş, Yaprak Erkek, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Elif Şahin (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Meliha Diken, Cansu Özbay)

Dominik Cumhuriyeti : A. Rodriguez, Arias, Isabel, B. Martinez, J. Martinez, Gaila (Y. Rodriguez, Tapia, Matos, Caraballo, Marte)

Setler: 25-27, 19-25, 26-28

Süre: 99 dakika

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 5'te 5 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Dominik Cumhuriyeti ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Milliler, turnuvadaki 6. müsabakasında yarın 19.30'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, başa baş geçen ilk seti 27-25 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, art arda bulduğu sayılarla 6-1 üstünlük yakaladı. Toparlanarak 5-0'lık seri elde eden Dominik Cumhuriyeti, skoru 6-6'ya getirdi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği sette 13-13'ten sonra oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, bu seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Dengeli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü ve son seti de 28-26 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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