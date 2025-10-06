Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Takımları Avrupa Şampiyonu Oldu

TÜRKİYE Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, 10 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda aynı anda şampiyon olma sevinci yaşadı.

Finlandiya'nın Lahti kentinde 4-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, 10 yıl sonra aynı anda şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlukların ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı ve şampiyonanın gol kraliçesi Sevda Altunoluk ile Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı Kaptanı Hüseyin Alkan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN AYHAN YILDIRIM: ŞÜKÜRLER OLSUN ÇİFTE ZAFERLE DÖNÜYORUZ

Hem kadın hem de erkek milli takımının aynı anda şampiyon olmasının Türkiye adına onur verici olduğuna dikkat çeken Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Yaklaşık 7-8 gündür burada büyük bir mücadele veren sporcularımızı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra Erkek Golbol Milli Takımımız yeniden Avrupa şampiyonu oldu. Kadınların ve erkeklerin aynı anda şampiyon olması ülkemiz için onur verici bir tablo. Bu başarıda büyük emekler var. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın, Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'ın, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk'ün ve Paralimpik Komitesi Başkanımız Murat Aksu'nun destekleri bizler için çok değerliydi. Sporcularımız için verilen tüm imkanları sonuna kadar kullandık ve şükürler olsun çifte zaferle dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, 2026 Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na odaklandıklarını hem kadın hem de erkek takımının final hedefiyle turnuvaya hazırlanacağını söyledi.

SEVDA ALTUNOLUK: ZAFERİMİZİ TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ

Şampiyonanın gol kraliçesi ve milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, İsrail karşısında alınan 10-3'lük galibiyetin kendileri için anlamlı olduğuna dikkat çekti. Altunoluk, "Dördüncü kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Finalde İsrail'in geleceğini biliyorduk. Bu maçın Türkiye için çok anlamlı olduğunu da biliyorduk. Hepimiz bunun bilincindeydik. Şampiyonluğumuzu tüm Müslüman kardeşlerimize armağan ediyoruz. Bundan sonrası daha da zor olacak çünkü dünya sahnesinde çok güçlü rakipler var. Ama biz güçlü bir takımız, teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda da yine şampiyon olmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

HÜSEYİN ALKAN: 2015'TEN SONRA TEKRAR ZİRVEDEYİZ

10 yıl sonra yeniden şampiyon olduklarını ve bu başarıya namağlup ulaştıkları için yaşadıkları mutluluğa dikkat çeken Türkiye Erkek Goalball Milli Takım Kaptanı Hüseyin Alkan, "2015'ten sonra 2025'te yeniden şampiyon olduk. Bu bizim için büyük bir tesadüf ve gurur. Takım arkadaşlarıma, hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalıştık, birbirimize inandık. Arkadaşlık, takım ruhu üst seviyedeydi. Namağlup şampiyon olduk, çok mutluyuz. Bu sonuçla Çin'deki Dünya Şampiyonası'na da kota aldık. Orada şu anda favori gösteriliyoruz. Dünya sahnesinde henüz bir derecemiz yok ama bu kez neden olmasın ? Avrupa'daki tüm rakipleri tek tek yendik. Finalde de son olimpiyat ikincisi Ukrayna'yı geçtik. Türkiye artık paralimpik oyunlarının en güçlü adaylarından biri" şeklinde konuştu.