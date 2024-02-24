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Türkiye Kadın Milli Takımı 4x200 Metrede Dünya Rekoru Kırdı

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2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, 4x200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli takım, organizasyonun ilk 3 gününde toplamda 17 madalya elde etti.

2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, 4x200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Reyhan Taşdelen'den oluşan milli takımın, 1.46.82'lik derecesiyle dünya şampiyonu olduğu belirtildi. Milli takımın bu derecesiyle, 2007 yılından bu yana 1.49.13'le dünya rekorunu elinde bulunduran Polonya'dan da rekoru aldığı ifade edildi.

Organizasyonun üçüncü gününde 4x400 metre bayrak yarışında da Damla Altın, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen ve Eda Yıldırım'dan oluşan milli takımın gümüş madalya elde ettiği aktarıldı.

Üçüncü günde Reyhan Taşdelen'in 800 metrede gümüş ve 200 metrede bronz, Aysel Önder'in ise 200 metrede gümüş madalya aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Başkanımız Birol Aydın ve yönetim kurulumuz bu milli takımın temellerini 2013 yılında attı. Her zaman geleceğe ve altyapıya yatırım yaptık, yapıyoruz. Burada rekorlar kıran milli takımınızın yaş ortalaması 20. Hedefimiz 2024 Paris, 2028 Los Angeles'ta paralimpik oyunlarda madalyalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

Milli takım, organizasyonun ilk 3 gününde 4'ü altın, 9'u gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 17 madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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