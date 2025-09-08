Haberler

Türkiye, İspanya'ya 6-0 Mağlup Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Konya'da son Avrupa Şampiyonu İspanya'ya 6-0 yenildi. İspanya'nın dört golü Mikel Merino'dan gelirken, Pedri ve Ferran Torres da birer golle skora katkıda bulundu.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında Türkiye, Konya'da karşılaştığı son Avrupa Şampiyonu İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanya'nın gollerini 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Mikel Merino, 53. dakikada ise Ferran Torres kaydetti.

Grubun diğer maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İlk maçlarında Türkiye, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmişti. Bu sonuçların ardından İspanya, 6 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor.

E Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçını 11 Ekim Cumartesi deplasmanda Bulgaristan'a karşı oynayacak. Aynı tarihte İspanya, evinde Gürcistan'ı ağırlayacak. Dördüncü maçta ise Türkiye, 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşırken, İspanya sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek.

