Türkiye-İspanya maçına doğru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, yarın kendilerini büyük bir müsabakanın beklediğini söyledi.

Luis de la Fuente???????, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli futbolcu Rodri ile açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçı için hazırlıklarının devam ettiğini belirten deneyimli teknik adam, "Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan çok önemli oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız. Rodri ve Carvajal için hala değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız, yeniden bizimle olmaları çok önemli. Yarın sahada olabilirler ya da daha sonra. Bu, şu aşamada çok önemli değil, yeniden sağlıklarına kavuşmaları önemli. Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığım için gurur duyuyorum. Kişisel fikrim benim oyuncu grubum dünyanın en iyi oyuncuları. Tüm ülkelere sonsuz saygım var, bu kişisel fikrim. Geliştirmemiz gereken birçok nokta tabii ki var ama bu grubun dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'da yarın ateşli bir atmosfer olacağının altını çizen de la Fuente, "Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz. Almanya'da EURO 2024 tecrübesi yaşadık, orada zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktık, buna alışkınız. Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol teknik adam, "9 numara için Morata, Oyarzabal ve Fernan var, tercihiniz Oyarzabal mı?" sorusunu, "Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil, elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız." şeklinde yanıtladı.

De la Fuente, savunma oyuncusu Normand'ın Bulgaristan maçında yaptığı hataların hatırlatması üzerine, "Robin Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri, her oyuncun geliştirmesi gereken yönleri olabilir, sarı kart konusu önemli, 11 başladığımız maçları kesinlikle 11 bitirmeliyiz, bununla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Onun oyunculuk seviyesi tartışmaya kapalı. Bize katkı yapmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Morata son maçlarda az süre aldı. Onun durumu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Alvaro rolünü gayet iyi biliyor, oyun planımız için çok önemli. Oyuncu özelliklerinin öncesinde kaptanımız, bütün ülkenin ona büyük saygı göstermesi gerekiyor. Onunla ilgili en yoğun hissettiğim duygu, takıma kattıklarıyla gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

"Yamal ve Arda, ikisi de harika oyuncular"

İspanyol teknik adam, Yamal ve Arda Güler kıyaslamaları hakkında ise, "Yamal ve Arda, ikisi de harika oyuncular. Çok gençler, çok büyük potansiyelleri var. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok biz şanslıyız. Hala geliştirebileceği çok özelliği var." değerlendirmesinde bulundu.

Rodri: "Türkiye yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi"

İspanyol milli oyuncu Rodri de zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Türkiye'de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024'te bunu gösterdi. Türkiye yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontra ataklar ve duran toplarda tehlikeliler. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler öne çıkan oyuncular oldular. Kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Bireysel oyunculardan öte takımın oyun şekline odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rodri, yarın kazananın liderliğe yükseleceğini belirterek, "Şu anda her şey açık, grupta sadece bir maç oynandı, yarınki maçın kazananı çok ciddi avantaj sağlayacak. Hala uzun yol var. Uzun yolda kazanılması gereken çok maç var." şeklinde konuştu.

"Altın top benim için çok büyük teselliydi"

Uzun bir sakatlık döneminden çıktığı için çok mutlu olduğunu belirten Rodri, şunları kaydetti:

"Oldukça uzun bir dönemdi, hırslı döndüm, fiziksel problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir dönüş sürecindeyim ve çok iyi gidiyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay olmuyor, bazen beyaz sayfayı açmak zorlayıcı ve zaman alıyor. Enerjim yüksek, tekrar rekabetçi ortamın içine girdim, ağrım ve rahatsızlığım yok. Yüzde yüzümle buradayım. Zor 1 yıldı büyük bir sakatlık içinde bazı şeyler karmaşık oluyor. Altın top benim için çok büyük teselliydi."

Rodri, Yamal gibi bir oyuncuya sahip oldukları için şanslı olduklarını anlatarak, "İnanılmaz bir yetenek, takıma büyük güç katıyor. Oyuncu grubu olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli oyuncu, "İspanya milli takımında galibiyet serisi rekorunu kırmaya çok yakınsınız. Neler söylersin?" sorusuna, "Evet, buna çok yakınız. Bu istatistikleri takip ediyoruz. Çok yüksek kapasiteye sahibiz, önemli bir seri yakaladık. Bu jenerasyonun daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı, mütevazi olmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var, özellikle yarınki maç bizim için hedef maç. Buna göre davranmalıyız." yanıtını verdi.

Rodri, "Altın Top ödülü için Yamal ve Dembele'den hangisini yakın görüyorsun?" sorusu üzerine, "Bu cevaplanması zor bir soru. PSG inanılmaz bir performans gösterdi, yılın takımı konumundalar. Yamal'ın da ciddi bir şansı olabilir ama Dembele de PSG'de inanılmaz bir performans ortaya koydu." ifadelerini kullandı.