Türkiye İslami Dayanışma Oyunları'nda Karate'de Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, karate branşında 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Eda Eltemur gümüş, Enes Bulut ise bronz madalya kazandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, karate branşında 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
Malaz Combat Salonu'nda gerçekleştirilen karate müsabakalarında milli sporculardan Eda Eltemur, kadınlar kumite 68 kiloda gümüş madalya kazandı.
Milli sporculardan Enes Bulut da erkekler kumite 75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor