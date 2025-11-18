Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, toplamda 10 madalyayla günü kapattı. Ülke, madalya sıralamasında 61 altın, 35 gümüş ve 26 bronzla zirvede yer aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyayla bitirdi.

Oyunların 14'üncü gününde milli sporcular, 3x3 basketbol, hentbol, atletizm, eskrim ve tekvando branşlarında mücadele etti.

Türkiye, tekvando branşında 1 altın ve 2 gümüş, eskrimde 1 altın, atletizm ve para atletizmde ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti.

Takım müsabakalarında 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Fildişi Sahili'ni 21-12 yendi. Milli takım, ikinci maçında ise Azerbaycan'a 19-11 mağlup oldu.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında İran'a 21-14 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ise üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 61 altın, 35 gümüş, 26 bronz olmak üzere 122 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 21 altın, 24 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 65 madalyayla Özbekistan takip ederken İran ise 17 altın, 15 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 54 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.