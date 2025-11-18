Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyayla bitirdi.

Oyunların 14'üncü gününde milli sporcular, 3x3 basketbol, hentbol, atletizm, eskrim ve tekvando branşlarında mücadele etti.

Türkiye, tekvando branşında 1 altın ve 2 gümüş, eskrimde 1 altın, atletizm ve para atletizmde ise 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti.

Takım müsabakalarında 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Fildişi Sahili'ni 21-12 yendi. Milli takım, ikinci maçında ise Azerbaycan'a 19-11 mağlup oldu.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, ilk maçında İran'a 21-14 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ise üçüncü maçında Gine'yi 36-24 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 61 altın, 35 gümüş, 26 bronz olmak üzere 122 madalyayla zirvedeki yerini korudu.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 21 altın, 24 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 65 madalyayla Özbekistan takip ederken İran ise 17 altın, 15 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 54 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.