Türkiye İşitme Engelliler Grekoromen Takımı 3 Madalya Kazandı

Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Grekoromen Güreş Takımı, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şenol Aydın gümüş, Ahmet Talha Kacur ve Kadir Kuş bronz madalya elde etti.

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye İşitme Engelliler A Milli Grekoromen Güreş Takımı günü, 1 gümüş 2 bronz madalya ile tamamladı.

General Gymnasium Salonu'nda başlayan güreş müsabakalarında mindere çıkan Grekoromen Milli Takımı 3 madalya kazandı. Madalya müsabakalarında ilk olarak mindere 60 kg'da Şenol Aydın çıktı. Çekişmeli geçen maçta Aydın, Kırgız rakibi Zhumakadyrov'a 5–2 yenilerek olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalyada kazandı.

3'üncülük maçında 87 kg'da mücadele eden Ahmet Talha Kacur, hızlı başladığı maçta Kübalı Rodriguez Montejo'i 30 saniyede teknik üstünlükle (8-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 67 kg'da repesaj maçını kazanarak bronz madalya için mindere çıkan Kadir Kuş da Kübalı Plutin Castıllo karşısında maçın tamamında üstün mücadele etti ve 10 – 1'lik skorla rakibini yenip olimpiyat üçüncüsü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
